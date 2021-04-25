Москва, , 16:41 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин приветствовал объективность президента Чехии Милоша Земана в связи с инцидентом в деревне Врбетице, однако полагает, что позиция молодого политика мало что изменит.

«Хорошо, что президент Чехии не побоялся сказать правду, хотя она, по-видимому, никому там уже не нужна — колесо закрутилось: высылка дипломатов, скандал, подорванные отношения. А в итоге — страдают люди», — отметил Володин в ТГ-канале.

По его мнению, европейские государства все больше теряют самостоятельность, Евросоюз не имеет своей позиции.

«Руководство правительства Чехии, совершенно очевидно, заняло другую позицию, в угоду политической конъюнктуре и желая заработать дивиденды у своих хозяев. Не думая о гражданах Чехии, о международных отношениях, не читая доклады своих спецслужб, сделало заявления и приняло поспешные решения в отношении российских дипломатов», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доказательства присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии, заявил президент Чехии Милош Земан.

«Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно». — отметил спикер Госдумы.

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