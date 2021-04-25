Берн, 25 апреля 2021, 16:39 — REGNUM Российский гимнаст Давид Белявский завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы в швейцарском Базеле.
Первое место занял турецкий атлет Ферхат Арикан, набравший 15,300 баллов. Белявский занял второе место (15,133 балла), замкнули тройку швейцарец Кристиан Бауманн (Швейцария) и Лукас Даузер (Германия), набравшие 15,100 баллов.
Как сообщало ИА REGNUM, сборная России заняла 8 место в общекомандном медальном зачете на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, который прошел с 3 по 11 апреля. Российские спортсменки завоевали 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы (в 10 весовых категориях), в активе мужчин — 1 бронзовая награда (в 10 категориях).