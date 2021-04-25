Москва, , 16:33 — REGNUM У властей Чехии не было никаких оснований и предпосылок обвинять Российскую Федерацию в причастности ко взрывам на складах с боеприпасами в Врбетице. Об этом сегодня, 25 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Чехии Милоша Земана.

Захарова отметил, что надо дождаться комментариев заявления Земана со стороны чешских властей, так как до этого они позволили себе «канонаду заявлений против России».

«Как вы понимаете, за прошедшие несколько дней не прошло и суток, чтобы представители политического истеблишмента Чехии себя бы сами не опровергали», — отметила Захарова.

При этом Захарова подчеркнула, что у Чехии нет не то чтобы никаких доказательств якобы причастности российских спецслужб к инциденту в Врбетице, но и каких бы то ни было предпосылок к подобным заявлениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент Чехии Милош Земан заявил, что история со взрывами на складах в Врбетице может быть игрой спецслужб. Также Земан отметил, что чешская контрразведка ни в 2014 году, ни в последующие годы не сообщала о какой бы то ни было причастности России к взрывам на складах в Врбетице.