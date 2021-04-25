Чита, 25 апреля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Забайкальском крае частично признал вину сторож охотничьего угодья, подозреваемый в убийстве начальника УФСИН по региону Евгения Шихова. Об этом сообщает 25 апреля следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Забайкальскому краю.

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«Допрошены (в ходе расследования — прим. ИА REGNUM) свидетели и очевидцы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 62-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, задержан стражами порядка. Задержанный в ходе допроса признался в совершённом преступлении частично.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек, среди которых был и начальник управления территориального управления ФСИН.

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