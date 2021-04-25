Лос-Анджелес, США, , 16:16 — REGNUM В американском Лос-Анджелесе полицейские застрелили мужчину, который врезался на своем автомобиле в машину правоохранителей. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что происшествие произошло на бульваре Сансет. Мужчина врезался в патрульный авто, после чего вышел из машины, держа руку за спиной, и начал обратный отсчет.

Правоохранители решили, что у него за спиной оружие и открыли огонь на поражение. В результате он скончался. О возможных мотивах его действий пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в США сотрудник полиции застрелил 15-летнюю темнокожую девочку в Колумбусе (штат Огайо). Полицейские приехали на вызов, где говорилось о нападении девушки с ножом. На месте происшествия в ходе задержания один из сотрудников применил огнестрельное оружие по подозреваемой. Девочку госпитализировали в критическом состоянии, однако врачи не смогли спасти ее жизнь.

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