Москва, , 16:14 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 10 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 25 апреля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще три рейса отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

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