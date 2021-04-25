Новосибирск, , 16:04 — REGNUM Учёные из новосибирского Академгородка разработали новый детектор для ускорительной масс-спектрометрии, позволяющий точно датировать археологические объекты, возраст которых превышает миллион лет. Об этом сообщает пресс-служба Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН).

Масс-спектрометрией называют метод исследования вещества, позволяющий определить концентрацию в нём различных компонентов. Масс-спектрометры используются для анализа различных соединений в широком спектре отраслей науки и техники.

Сотрудники ИЯФ СО РАН с 2010 года разрабатывают новый детектор, который позволит существенно повысить спектр возможностей установки. В настоящее время разработка детектора вышла на финальную стадию. Отмечается, что новый детектор стал первой подобной установкой в России.

«Если сейчас нам доступна датировка образцов возрастом до пятидесяти тысяч лет, то с новым детектором мы сможем заглядывать в прошлое на миллионы лет. Появится возможность привлечь исследователей из разных областей науки, особенно актуальной новая возможность будет для геологов», — прокомментировал научный сотрудник ИЯФ СО РАН, академик РАН Василий Пархомчук.