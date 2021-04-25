Анкара, , 16:03 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции в рамках операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım нанесли удары по объектам боевиков на севере Ирака. Об этом 25 апреля сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

«В ходе операций … турецкий спецназ проник в логово террористов, — говорится в сообщении оборонного ведомства. — ВВС сровняли с землей позиции боевиков в регионе».

О том, где именно был нанесен удар, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля пресс-служба турецкого минобороны сообщила, что около западного побережья страны потерпел крушение учебный самолёт ВВС Турции КТ-1.

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