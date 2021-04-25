Москва, , 16:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало власти Чехии раскрыть мировому сообществу информацию о том, какое именно вооружение хранилось на взорванных складах недалеко от населенного пункта Врбетице. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Это тот самый вопрос, на который мировое сообщество должно получить ответ от Праги, — что же там, на складах во Врбетице, хранилось?» — сказала Захарова.

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили, что к взрывам складов в Врбетице, которые произошли в 2014 году, могут быть причастны российские спецслужбы. После этого сразу же последовала высылка 18 российских дипломатов из Чехии. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов и категорически отвергла все обвинения, назвав их абсурдными.

Далее дело стало обрастать подробностями. Склады и хранящиеся на них вооружения принадлежали болгарскому торговцу оружием Эмиляну Гебреву. Тот с 2014 года отрицал, что на складах хранилось какое бы то ни было оружие. Но теперь, по данным New-York Times, он признает, что на складах было именно оружие. Также Гебрев признал, что с 2014 года продает оружие Украине.

Немецкое издание World Economy заявило, что на тех самых складах в Врбетице хранились противопехотные мины. И это при том, что в 1997 году Чехия стала членом Оттавского соглашения о противопехотных минах, согласно которому к 2014 году в стране должны были перестать хранить заряды подобного типа.

По всей видимости, мину хранились там чуть ли не со времен холодной войны. За такой срок взрывчатые вещества, обычно, разлагаются, что и могло стать причиной внезапного детонирования.