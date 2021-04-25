Москва, , 15:43 — REGNUM Одной из наиболее распространённых причин утечки финансовой информации является уязвимость в программном обеспечении банковских приложений. Об этом сообщил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков РИА Новости.

Костиков объяснил, что при взломе банковских приложений злоумышленники зачастую получают доступ к информации о банковских картах и персональных данных клиентов финансовых организаций. После такой утечки мошенники могут получить доступ к личному кабинету клиентов банков с помощью специальной функции восстановления доступа.

Эксперт отметил, что наиболее уязвимыми оказываются личные кабинеты со слабыми паролями. Например, проще всего мошенникам взломать личный кабинет, пароль от которого совпадает с номером телефона. Для защиты личных кабинетов в банковских приложениях Костиков порекомендовал настроить многофакторную аутентификацию для восстановления доступа.

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