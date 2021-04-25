Москва, , 15:47 — REGNUM Шведский защитник московского хоккейного клуба «Спартак», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Эмиль Юсе покинет команду. Об этом 25 апреля сообщает «Спорт-экспресс».

По данным источника, руководство московского клуба решил не предлагать 27-летнему шведскому хоккеисту новый контракт, а его срок его текущего соглашения завершится 30 апреля.

При этом права в КХЛ на игрока будут по-прежнему принадлежать московской команде.

Отметим, в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Эмиль Юсе сыграл за «Спартак» в 45 матчах и смог набрать в них 29 (6 шайб + 23 результативные передачи) очков.