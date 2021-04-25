Москва, , 15:35 — REGNUM Власти Российской Федерации начали работу по формированию списка недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в свои дипломатические представительства на территории России. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова напомнила, что президент России Владимир Путин подписал указ, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым те государства, которые объявляются недружественными к России, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

Список недружественных стран формируется, отметила Захарова, но уже точно можно сказать, что в этом списке находятся США.

«Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США… Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», — сказала Захарова.