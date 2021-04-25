Лас-Вегас, США, , 15:32 — REGNUM Поединок между новозеландским бойцом смешанного стиля (ММА) Исраэлем Адесаньей и итальянцем Марвином Веттори состоится 12 июня на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 263 в Лас-Вегасе. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба UFC.

При этом первоначально соперником Адесаньи должен был стать бывший чемпион UFC в среднем весе — австралиец Роберт Уиттакер — однако он не успевает подготовиться к поединку 12 июня и поэтому соперником новозеландца стал Веттори.

Отметим, на данный момент в активе 31-летнего Исраэля Адесаньи 20 (15 — досрочно) побед при одном поражении. У 24-летнего Марвина Веттори 15 (девять — досрочно) побед и четыре поражения.