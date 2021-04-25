Саранск, , 15:24 — REGNUM Столица МордовииСаранск стал одним из первых городов после Москвы, где организовали показ фильма «Девятаев», который выйдет в широкий прокат 29 апреля. На премьере присутствовал сын Героя СССР Александр Девятаев, режиссер Тимур Бекмамбетов, герой Российской Федерации Владимир Дежуров, временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов и активисты Российского движения школьников региона 8−11 классов.

Перед началом просмотра в музее им. С.Д. Эрзи прошла небольшая пресс-конференция для СМИ, на которой Тимур Бекмамбетов рассказал об истории появления идеи фильма.

«Мордвин — таким был позывной летчика-истребителя старшего лейтенанта Девятаева. Теперь про «Мордвина» узнают и жители всей страны, и этот позывной будет звучать с экранов по всей России, увековечив память о его подвиге и о его родине», — отметил Тимур Бекмамбетов, который снял картину в содружестве с Сергеем Трофимовым.

Главную роль в остросюжетном фильме сыграл Павел Прилучный, а консультировал создателей кинокартины в период съемок сын знаменитого летчика — профессор Казанского государственного медицинского университета Александр Девятаев. Его отец — Михаил Девятаев родился в селе Торбеево. Во время Великой Отечественной войны он командовал звеном 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. В общей сложности он сбил девять вражеских самолетов. Полк, в котором служил Девятаев, называли музыкальным, и именно он стал прототипом полка в фильме «В бой идут одни старики». Михаил Девятаев смог бежать из немецкого лагеря в Пенемюнде на острове Узедом. Угнав немецкий самолет «Хейнкель», он умудрился уйти от погони в низких облаках и с товарищами пролетел над морем к своим. Михаилу Девятаеву присвоено звание Героя Советского Союза.

«Все предыдущие картины были документальными, они отражали биографию человека, а это кино — образ. Войну можно экранизировать по-разному, но дружба всегда остаётся дружбой, честность — честностью. Судьба отца — типичная судьба советского лётчика. Я смотрел фильм и напрягался внутри. Несмотря ни на что, после войны он держался — ездил на мероприятия, выступал. После его смерти мы открыли фонд», — рассказал журналистам Александр Девятаев.

Режиссёр фильма рассказал активистам, что во время съёмок к нему поступило предложение о сотрудничестве от солиста группы Rammstein Тилля Линдемана. Музыкант предложил исполнить песню «Любимый город» и сделать ее саундтреком к фильму «Девятаев». Как рассказал Тимур, сам Тилль через знакомых узнал, что режиссер снимает фильм про Михаила Девятаева, а «Любимый город» в итоге стал лейтмотивом этой картины в зарубежных странах.

Тимур Бекмамбетов отметил, что ему особенно ответственно презентовать картину на родине Героя СССР, в Мордовии.

«Мне так трепетно быть в Мордовии! Буквально, я себя чувствую перед показом, как на экзамене в школе. Когда меня познакомили с Михаилом Девятаевым, я был совершенно ошеломлён его подвигом. Тогда и родилась идея снять о нем фильм. Это фильм о настоящей любви. Как и вся жизнь Михаила Петровича, картина о единственно правильном выборе в жизни», — подчеркнул режиссёр.

После в кинотеатре «Россия» состоялся благотворительный показ фильма для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, активистов Российского движения школьников и участников других патриотических общественных объединений. Также у участников показа была возможность пообщаться с режиссером фильма лично и взять автограф.

Активистка РДШ София Смирнова поделилась впечатлением от просмотра киноленты: «Я сейчас нахожусь под большим впечатлением, фильм очень понравился. Я советую его посмотреть всем друзьям, товарищам и родным. Я считаю, что молодёжи нужно смотреть такие фильмы, потому что в них затрагиваются важные исторические события нашей страны!«

"Я считаю, что фильм снят очень круто. Мне понравилась актерская игра, сюжет, графика. Такие фильмы, как «Девятаев» должны освящаться и показываться каждому», — поделился впечатлением активист движения Адель Смакаев.

Тимур Бекмамбетов и активисты РДШ представляют воспитательный контент в TikTok. В главных ролях сам режиссер, его жена Наталья Фишман, временно исполняющий обязанности главы Республики Артем Здунов и активисты Медиацентра РДШ.