Саранск, 25 апреля 2021, 15:24 — REGNUM Столица МордовииСаранск стал одним из первых городов после Москвы, где организовали показ фильма «Девятаев», который выйдет в широкий прокат 29 апреля. На премьере присутствовал сын Героя СССР Александр Девятаев, режиссер Тимур Бекмамбетов, герой Российской Федерации Владимир Дежуров, временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов и активисты Российского движения школьников региона 8−11 классов.
Перед началом просмотра в музее им. С.Д. Эрзи прошла небольшая пресс-конференция для СМИ, на которой Тимур Бекмамбетов рассказал об истории появления идеи фильма.
Главную роль в остросюжетном фильме сыграл Павел Прилучный, а консультировал создателей кинокартины в период съемок сын знаменитого летчика — профессор Казанского государственного медицинского университета Александр Девятаев. Его отец — Михаил Девятаев родился в селе Торбеево. Во время Великой Отечественной войны он командовал звеном 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. В общей сложности он сбил девять вражеских самолетов. Полк, в котором служил Девятаев, называли музыкальным, и именно он стал прототипом полка в фильме «В бой идут одни старики». Михаил Девятаев смог бежать из немецкого лагеря в Пенемюнде на острове Узедом. Угнав немецкий самолет «Хейнкель», он умудрился уйти от погони в низких облаках и с товарищами пролетел над морем к своим. Михаилу Девятаеву присвоено звание Героя Советского Союза.
Режиссёр фильма рассказал активистам, что во время съёмок к нему поступило предложение о сотрудничестве от солиста группы Rammstein Тилля Линдемана. Музыкант предложил исполнить песню «Любимый город» и сделать ее саундтреком к фильму «Девятаев». Как рассказал Тимур, сам Тилль через знакомых узнал, что режиссер снимает фильм про Михаила Девятаева, а «Любимый город» в итоге стал лейтмотивом этой картины в зарубежных странах.
Тимур Бекмамбетов отметил, что ему особенно ответственно презентовать картину на родине Героя СССР, в Мордовии.
После в кинотеатре «Россия» состоялся благотворительный показ фильма для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, активистов Российского движения школьников и участников других патриотических общественных объединений. Также у участников показа была возможность пообщаться с режиссером фильма лично и взять автограф.
Активистка РДШ София Смирнова поделилась впечатлением от просмотра киноленты: «Я сейчас нахожусь под большим впечатлением, фильм очень понравился. Я советую его посмотреть всем друзьям, товарищам и родным. Я считаю, что молодёжи нужно смотреть такие фильмы, потому что в них затрагиваются важные исторические события нашей страны!«
Тимур Бекмамбетов и активисты РДШ представляют воспитательный контент в TikTok. В главных ролях сам режиссер, его жена Наталья Фишман, временно исполняющий обязанности главы Республики Артем Здунов и активисты Медиацентра РДШ.