Москва, 25 апреля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Министерство просвещения России проверит содержание всех школьных учебников по истории. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в программе «Россия. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Учебник истории

«Мы проведём сейчас полный анализ всех учебников», — заявил Кравцов.

Ранее президент России Владимир Путин подверг критике содержание некоторых школьных учебников. Выступая с посланием Федеральному собранию РФ, он отметил, что часть этих учебников «написана как будто не про нас».

Отдельно президент отметил тенденциозное описание событий Великой Отечественной войны. Путин задался вопросом о том, кто пишет и выпускает такие учебные пособия.