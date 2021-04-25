Милан, Италия, , 15:25 — REGNUM Шведский нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович не сможет по состоянию здоровья сыграть в матче 33-го тура чемпионата Италии с римской командой «Лацио». Об этом 25 апреля сообщил главный тренер миланской команды Стефано Пиоли.

«Ибрагимович чувствует себя уже лучше, но все же не сможет выйти на поле в игре с «Лацио», — сказал он.

Также Пиоли уточнил, что в данной ситуации тренерский штаб «Милана» сделаем в передней линии атаки ставку на хорватского форварда Марио Манджукича или португальского нападающего Рафаэла Леау.

Отметим, в текущем сезоне Златан Ибрагимович сыграл в составе «Милана» в 17 матчах и смог отметиться в них 15 забитыми мячами.