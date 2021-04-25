Ревда, Свердловская область, , 15:15 — REGNUM Заводы, дистрибьютерские центры и объекты складской логистики TDM ELECTRIC представлены практически на всей территории РФ и бывшего СССР.

Компания владеет несколькими распределительными центрами: в Московской области в городе Чехове, в городе Артем под Владивостоком, в Новосибирске.

«Сейчас мы заканчиваем строительство распределительного центра в городе Ревда Свердловской области и начинаем строительство склада в Рыбинске под кабельно-проводниковую продукцию», — рассказал журналистам генеральный директор компании TDM ELECTRIC Вадим Морозов.

По его словам, в Ревде также будет построено новое производство электротехники — на него будут перенесены заказы, которые сейчас по аутсорсингу размещены в Китае. Таким образом за счет перенесения на территорию РФ уже освоенной и востребованной на российском рынке продукции будет снижена стоимость её производства.