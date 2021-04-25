Москва, 25 апреля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена могут состояться в июне 2021 года, однако принятие окончательного решения будет зависеть от многих факторов. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Джо Байденом на саммите по вопросам климата

Ушаков рассказал, что с американской стороны поступают сигналы о желании Белого дома провести встречу лидеров России и США. Но на рабочем уровне обсуждение двустороннего саммита на высшем уровне пока не ведется.

«Пока еще нет, но сигнал получен, рассмотрим», — рассказал Ушаков.

Решение об участии российского лидера в переговорах с Байденом будет зависеть от многих факторов.

В качестве возможного срока встречи Ушаков назвал июнь, уточнив, что есть даже конкретные даты, которые он называть не стал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Байдена с Путиным. В ходе разговора Байден предложил провести российско-американский саммит на высшем уровне, чтобы обсудить весь комплекс отношений между двумя странами.