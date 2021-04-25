Берлин, 25 апреля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Немецкий концерн Volkswagen AG начал юридическую проверку возможного нарушения прав интеллектуальной собственности в связи с копированием дизайна автомобиля Beetle китайской компанией GreatWall. Об этом сообщает портал Carscoops.

Vauxford Автомобиль Volkswagen Beetle ("Жук)

Китайский производитель GreatWall в апреле на автосалоне в Шанхае представил автомобиль ORA Punk Cat. Новая модель выполнена в ретро-стиле и напоминает популярный компактный автомобиль Volkswagen Beetle «Жук».

«Мы изучаем этот вопрос, как и в случае с любыми другими нарушениями прав на дизайн Volkswagen AG, оставляя за собой право предпринять требуемые юридические действия», — прокомментировали в Volkswagen.

Сама компания Volkswagen прекратила производство моделей Beetle в 2019 году, однако в 2020 году концерн зарегистрировал торговую марку e-Beetle. Предполагается, что под этой маркой могут выпускаться автомобили в стиле классических Beetle.