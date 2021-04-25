Москва, , 15:14 — REGNUM В результате «драки» в районе Орехово-Зуевского проезда в полицию Москвы не поступало сообщений о пострадавших и заявлений о телесных повреждениях. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Поступали в полицию сообщения о скоплении граждан, но никаких телефонограмм из медучреждений или заявлений о получении телесных повреждений не поступало. Не зафиксировано никаких серьезных нарушений общественного порядка», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отметим, ранее в Телеграмм-канале Baza появились сообщения о драке футбольных фанатов в Нижегородском районе Москвы. Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги начнется в 16:30 мск 25 апреля.

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