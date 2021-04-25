25 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

В Пензенской области 24 апреля произошло массовое отравление детей хлором в бассейне. В соцсетях развернулось бурное обсуждение очередного ЧП в регионе.

Наталья Павлова, , 16:49 — REGNUM Пензенская область опять гремит на всю страну. На этот раз ЧП произошло в городе Нижний Ломов. Здесь во время групповых занятий плаванием в бассейне «Волна» почувствовали себя плохо несколько учеников. Нерастерявшийся тренер предотвратил трагедию, вызвав своевременно экстренные службы. Реакция местных жителей была молниеносной. Свои реплики пензенцы активно публиковали в соцсетях.

Бассейн «Волна». Нижний Ломов Pnzreg.ru

«Это типичная проблема даже для Пензы. Нормальные люди знают, что не стоит ходить вообще в бассейны», — написал в сообществе «ВКонтакте» «Пенза live» пользователь под ником Пол Мира.

«Надо отстранить от работы лаборанта, который проверяет процентное наличие хлора в чаше бассейна. Почему такая халатность? Это преступление против здоровья людей, ужас какой-то», — возмущается Татьяна К.

Бассейн «Волна». Нижний Ломов Penza.sledcom.ru

Виктор М. отмечает: «Скажут, сантехник виноват».

«У нас в Каменке в бассейне «Олимп» уже три раза были сильные отравления детей хлором, а сколько уже шито-крыто, никто не знает. Всё равно куча народу продолжают ходить, надеясь на авось. Была ведь другая технология очистки воды, 26 лет стоят в школе фильтры на техническом серебре», — пишет Лариса И.

Дмитрий Х. отмечает: «Мне кажется, или не только мне, что многие люди живут в другой реальности? Возьмите любую организацию. Нигде не соблюдают все правила и рекомендации, акты, законы. Смысла нет в любом бизнесе, если по всем бумажкам его соблюдать. С юридической точки зрения всё можно соблюсти, но встаёт вопрос. За каждой бумажкой должна быть подпись, а в России подпись стоит денег. Все потом удивляются, а почему взрыв, а почему пожар, а почему отравление? А потому, что у людей не хватает денег содержать всех, кто хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Пока мы будем друг друга доить, Русь такой и останется»,

ЧП произошло в субботу, 24 апреля, в бассейне «Волна», где дети в возрасте от 10 до 14 лет отравились хлором. Врио губернатора Олег Мельниченко выезжал на место. Погибших, к счастью нет, все дети находились в сознании, с легким головокружением и тошнотой. Пострадавших от отравления хлором доставили в Нижнеломовскую межрайонную больницу. Семерых госпитализировали в Пензу.

Олег Мельниченко комментирует происшествие Pnzreg.ru

«Так просто в Пензу не отправят», — прокомментировала Людмила С.

«Что значит «выброс хлора»? Он что, автоматически в воду добавляется? Я думала, работники бассейна делают это вручную», — написала Елена Д.

«А где забор воды на анализ? И был ли он?» — интересуется Vera S.

Выяснилось, что оборудование в бассейне установили два года назад. Обслуживающая его организация была лицензирована. Подача хлорки регулировалась в автоматическом режиме. В апреле этого года проходило последнее обследование аппаратуры. Бассейн в настоящее время закрыт. Решение об открытии будут принимать после анализа состояния оборудования. По поручению Мельниченко все бассейны с аналогичным оборудованием в области будут проверены.

Олег Мельниченко «Мы не имеем права допустить подобной утечки, такой аварии, потому что ценой могут стать жизнь и здоровье людей».

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СУ СКР по Пензенской области сообщило 25 апреля, что по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), задержан заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ведомство уточняет, что отравление хлором разной степени тяжести получил 21 ребенок 2004−2013 годов рождения, 20 детей находятся в лечебных учреждениях области.

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Неравнодушные пензенцы сожалеют о случившемся и желают пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Жуть. Сочувствую. Выздоравливайте скорее», — написал Борис С.

«Господи, пошли им выздоровление!» — пожелала Евгения Р.

«Пензенская область как проклята. Хоть бы одна новость была бы позитивной! Здоровья детишкам!» — прокомментировала Гуля А.

К сожалению, Пензенская область не единственный регион, где произошел подобный инцидент в последнее время.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, 13 апреля в Ижевске после групповых занятий в бассейне на плохое самочувствие пожаловались несколько детей, в результате восьмерых госпитализировали.

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18 марта в городе Мензелинске в бассейне одного из спортивных комплексов получили отравление, предположительно, хлором, дети 2005−2008 годов рождения. Восемь несовершеннолетних доставили в медучреждение, троих госпитализировали.

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Хочется верить, что для местных властей этот инцидент станет поводом для профилактики по предотвращению подобных ЧП. Жаль, что у нас какие-либо действия зачастую предпринимаются после трагедии. Как говорится в известной поговорке — пока гром не грянет…