Киев, , 15:08 — REGNUM Украинское правительство не намерено в период майских праздников изменять модель так называемого адаптивного карантина, сообщил 25 апреля на своей странице в социальной сети Facebook украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина», — отметил глава правительства.

По его словам, действующий в стране «адаптивный карантин» продемонстрировал свою эффективность. В качестве подтверждения этому он привел информацию о том, что Одесская и Черновицкая область на текущей неделе были выведены из так называемой «красной зоны», так, как там «стабилизировалась динамика заболеваемости».

Шмыгаль добавил, что на следующей неделе к Одесской и Черновицкой «могут присоединиться еще несколько областей».

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Напомним, 17 февраля глава украинского правительства сообщил о возобновлении действия режима «адаптивного карантина». Ориентировочное действие карантина было установлено до 30 апреля 2021 года. Согласно «адаптивному карантину» в областях устанавливаются карантинные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.