Минск, , 14:58 — REGNUM Министерство энергетики Белоруссии сообщило о хакерской атаке на сайт Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

Ранее на официальном сайте БелАЭС появилось сообщение якобы от сотрудников станции с просьбой к мировому сообществу всеми силами повлиять на закрытие станции. Утверждается, что БелАЭС может стать «вторым Чернобылем».

В Минэнерго Белоруссии заявили, что сайт БелАЭС был взломан хакерами. Проводится расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза, прежде всего страны Прибалтики, выступают категорически против строительства АЭС в Белоруссии.