Минск, 25 апреля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Министерство энергетики Белоруссии сообщило о хакерской атаке на сайт Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба минэнерго Белоруссии.

Colin Хакер за работой

Ранее на официальном сайте БелАЭС появилось сообщение якобы от сотрудников станции с просьбой к мировому сообществу всеми силами повлиять на закрытие станции. Утверждается, что БелАЭС может стать «вторым Чернобылем».

В минэнерго Белоруссии заявили, что сайт БелАЭС был взломан хакерами. Проводится расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза, прежде всего страны Прибалтики, выступают категорически против строительства АЭС в Белоруссии.