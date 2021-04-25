Пекин, , 14:48 — REGNUM Правительство КНР создаст суперкомпьютерный центр возле космодрома «Вэньчан» на юге Китая. Об этом сообщает газета Hainan Daily.

Суперкомпьютер Цитата из к/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США — Великобритания

Новый суперкомпьютер будет использоваться для обработки данных, связанных с космической индустрией и смежными отраслями. Планируется, что центр будет запущен в 2022 году.

Ожидаемые инвестиции в проект составят около 20 миллиардов юаней ($3,1 млрд). Это сделает новый китайский суперкомпьютер одним из самых дорогих в мире. Общие затраты на японский суперкомпьютер Fugaku, считающийся мощнейшим в мире, составили немногим более $1 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство США внесло в чёрный список семь китайских компаний, которые якобы причастны к созданию суперкомпьютеров, используемых в военных целях.

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