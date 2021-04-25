В Китае построят суперкомпьютер для космической отрасли
Пекин, 25 апреля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Правительство КНР создаст суперкомпьютерный центр возле космодрома «Вэньчан» на юге Китая. Об этом сообщает газета Hainan Daily.
Новый суперкомпьютер будет использоваться для обработки данных, связанных с космической индустрией и смежными отраслями. Планируется, что центр будет запущен в 2022 году.
Ожидаемые инвестиции в проект составят около 20 миллиардов юаней ($3,1 млрд). Это сделает новый китайский суперкомпьютер одним из самых дорогих в мире. Общие затраты на японский суперкомпьютер Fugaku, считающийся мощнейшим в мире, составили немногим более $1 млрд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство США внесло в чёрный список семь китайских компаний, которые якобы причастны к созданию суперкомпьютеров, используемых в военных целях.