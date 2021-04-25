Ереван, , 14:58 — REGNUM В Армении за сутки выявили 410 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 25 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 213 288 случаев заражения SARS-CoV-2. 194 080 человек выздоровели (720 за сутки), 4018 инфицированных скончались (17 человек за сутки). 14 189 инфицированных на текущий момент получают лечение.

В Армении также с начала пандемии зарегистрировали 1001 случай смерти пациентов, переболевших COVID-19, но умерших вследствие иного заболевания (один подобный случай смерти зарегистрировали в прошлые сутки).