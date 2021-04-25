Москва, , 14:33 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России намеревается упразднить положения о потребительской корзине. Такие данные следуют из проекта приказа министерства о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что потребительская корзина в России — это необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продовольственных товаров, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продовольственных товаров. При этом минимальная потребительская корзина рассчитывалась на основе установленных нормативов и не отражала реальный текущий уровень потребления.

В конце 2020 года в России было решено внедрить новый порядок установления величин прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Эти величины теперь считаются не из потребительской корзины, а из медианного дохода — когда половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше.

При этом размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы.

Таким образом положения о потребительской корзине более не нужны.