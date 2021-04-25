Москва, , 14:35 — REGNUM Белорусский нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Андрей Стась из-за полученной в четвёртом матче финала Кубка Гагарина с московской командой ЦСКА может пропустить остаток сезона. Об этом 25 апреля сообщает sport24.ru.

Уточняется, что медики подозревают у 32-летнего хоккеиста сотрясение мозга, полученное им во четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина, когда в одном из эпизодов игры нападающий ЦСКА Максим Шалунов попал ему локтем в голову и после матче игрока «Авангарда» увезли в больницу.

Отметим, в завершившемся сезоне регулярного чемпионата КХЛ Андрей Стась провел 42 матча за «Авангард» и набрал в них 8 (2 шайбы + 6 голевых передач) очков. Также на счету хоккеиста три результативные передачи в 18 встречах плей-офф Кубка Гагарина.