Бергамо, Италия, , 14:34 — REGNUM Футбольный клуб «Аталанта» намерен нынешним летом вернуть в свой состав польского защитника Аркадиуша Реца, который в настоящее время играет на правах аренды за команду «Кротоне». Об этом 25 апреля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори, а также генеральный директор команды из Бергамо Лука Перкасси считают, что 25-летний польский футболист готов проявить себя в составе клуба.

Отметим, в нынешнем сезоне итальянской Серии А Аркадиуш Реца сыграл в составе «Кротоне» в 29 матчах и отметился в них двумя забитыми мячами.