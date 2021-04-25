Минск, 25 апреля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Сайт Белорусской атомной электростанции взломали неизвестные, сообщает 25 апреля пресс-служба министерства энергетики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

На данный момент специалисты выясняют, кем именно был взломан ресурс. Идет работа по восстановлению сайта БелАЭС, и некоторое время интернет-ресурс будет недоступен.

«Опубликованная в сообщении информация является фейком», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2020 года в министерстве внутренних дел Белоруссии сообщали о взломе сайта силового ведомства.

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