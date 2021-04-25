Смоленск, , 14:14 — REGNUM Актриса Смоленского государственного драматического театра им. А. С. Грибоедова Людмила Сичкарева скончалась 24 апреля в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба Смоленского государственного драматического театра.

«Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма… ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарева — актриса нашего театра, народная артистка Российской Федерации. Вечная память», — сообщили в пресс-службе театра.

Людмила Сичкарева проработала в Смоленском академическом драматическом театре более 55 лет, её творческая биография насчитывает более 150 ролей. В 1991 году Сичкарева была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 2006 году — народной артистки Российской Федерации.