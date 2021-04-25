Москва, , 14:17 — REGNUM Чешский нападающий омского хоккейного клуба «Авангард», играющего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Иржи Секач может снова оказаться в составе казанской команды «Рубин». Об этом 25 апреля сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, 28-летний хоккеист не проходит новый в состав омской командой, контракт с которой закончится у него 30 апреля.

Отметим, Иржи Секач выступал в составе казанского «Ак Барса» с 2016 по 2019 год. В нынешнем сезоне сыграл за «Авангард» в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ и смог набрать в них 21 (10 шайб + 11 результативных передач) очко.