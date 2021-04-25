Душанбе, , 14:33 — REGNUM В Таджикистане для граждан, прибывающих в страну из Турции и Афганистана ужесточили условия въезда в страну, сообщает 25 апреля издание Sputnik со ссылкой на руководителя санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики Навруза Джафарова.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон President.tj

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Прибывшим из указанных стран в аэропорту Душанбе необходимо будет дополнительно сдать тест на коронавирус. Также граждане Турции и Афганистана обязаны будут соблюдать карантин в течение трех дней, до тех пор, пока не будут предоставлены результаты теста на SARS-CoV-2.

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По словам руководителя санитарно-эпидемиологической службы, решение о дополнительном прохождении тестирования на коронавирус для прибывших из этих двух стран, было принято в связи с ухудшением в Турции и Афганистане эпидемиологической ситуации.

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