Прага, , 13:58 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице — это игра спецслужб, которая может иметь самые серьезные последствия для Чехии. Об этом Земан сказал сегодня, 25 апреля, в своем обращении к нации.

По форме — честно, а по содержанию — надувательство Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По словам Земана, есть две версии произошедшего на складах в Врбетице в 2014 году. Первая — это халатность работников складов, вторая — действие агентов зарубежных спецслужб.

Но при этом чешская контрразведка ни в 2014 году, ни в последующие годы ничего не сообщала о возможном участии в организации взрывов агентов российских спецслужб. Земан подчеркнул, что даже в закрытых частях ежегодных докладов спецслужб не было даже намека на участие России в этом деле.

Президент Земан напомнил что если подозрения на Москву найдут свои подтверждения, то российская государственная корпорация «Росатом» будет исключена из числа претендентов на строительство нового энергоблока АЭС в Дукованах.

«Если, наоборот, это подозрение опровергнут, значит, речь идет об игре спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии», — сказал Земан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что к взрывам на складах в Врбетице могут быть причастны российские спецслужбы. После этого из Праги выслали 18 российских дипломатов, которые якобы являются сотрудниками спецслужб. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов.