Пекин, , 13:37 — REGNUM Запуск китайского зонда «Чанъэ-6» для сбора проб грунта на обратной стороне Луны запланирован на 2024 год, заявил главный разработчик третьего этапа китайской программы исследования Луны Ху Хао на конференции в Нанкине. Об этом сообщает газета China Daily.

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Главный разработчик рассказал, что подготовка следующей лунной миссии находится на этапе детального проектирования. Наиболее вероятным местом посадки китайского зонда станет самый большой кратер Луны Бассейн Южный полюс — Эйткен.

Он добавил, что в состав миссии войдут четыре научных инструмента, разработанные учёными из Китая, России, Франции, Италии и Швеции. Более подробная информация о миссии «Чанъэ-6» будет представлена позже.

Предыдущая лунная миссия КНР — «Чанъэ-5» — стала первым китайским космическим аппаратом, вернувшимся с Луны. Зонд был запущен в ноябре 2020 года, в декабре того же года возвращаемая капсула доставила на Землю пробы лунного грунта.

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