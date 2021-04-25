Париж, , 13:45 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о травме нападающего команды Килиана Мбаппе. Его слова 25 апреля приводит пресс-служба французской Лиги 1.

«Килиан повредил бедро. Мы надеемся, что травма не слишком серьёзная. Килиан был обеспокоен, когда его заменили, но даже небольшое повреждение всегда болезненно», — сказал он.

Также Почеттино подчеркнул, что команде важно продолжать сражаться и сохранять свой менталитет, играть так, как она играет в настоящий момент, в каждом матче и использовать при этом свои сильные стороны.

«Мы на правильном пути, впереди еще месяц соревновательного футбола, мы все еще в кубке, в лиге и в Лиге чемпионов. Мы сражаемся, чтобы выиграть все три (данных турнира), мы хотим выполнить это <…> в конце сезона», — добавил главный тренер «ПСЖ».

Отметим, в следующем матче парижский клуб встретится в Париже с командой «Манчестер Сити» 28 апреля в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.