Дарья Драй, 25 апреля 2021, 21:19 — REGNUM 24 апреля в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура РПЛ «Зенит» разгромил волгоградский «Ротор» — 6:0. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос перед началом матча
Игроки ФК «Зенит» перед началом матча чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги против ФК «Ротор»
Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос перед началом матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» перед началом матча чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги против ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщик команды «Зенит» на трибуне во время матча
Болельщик команды «Зенит» на трибуне во время матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» Вендел и Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой и игроки ФК «Ротор» Николай Кипиани и Олег Алейник
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Ротор» Йосип Чондрич
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок «Зенита» Артем Дзюба
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Ротор» Алексей Щеткин
Фанатская трибуна команды «Зенит» во время матча
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Ротор» Алексей Щеткин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанатская трибуна команды «Зенит» во время матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM

MVP встречи признан бразильский фланговый нападающий «Зенита» Малком, отметившийся забитым мячом, голевой передачей и успешной обводкой. WhoScored оценил игру футболиста на 9,71 балла.

Поражение в 27-м туре стало для «Ротора» шестым в последних восьми матчах после зимней паузы.

Волгоградская команда не забивает семь матчей подряд.

Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»
Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»
Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»
Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Замена у команды ФК «Зенит»
Вратарь ФК «Ротор» Йосип Чондрич ловит мяч
Замена у команды ФК «Зенит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Ротор» Йосип Чондрич ловит мяч
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков и игрок ФК «Зенит» Магомед Оздоев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков и игрок ФК «Зенит» Магомед Оздоев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба радуется забитому голу в матче против ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Магомед Оздоев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Забитый гол командой ФК «Зенит» в ворота ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители во время матча
Зрители во время матча
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Зенит», одержав 17-ю победу и набрав 58 очков, укрепился на первой строчке и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. «Ротор» — в зоне вылета.

Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и Себастьян Дриусси
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Ротор» Николай Кипиани и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили
Игрок ФК «Ротор» Николай Кипиани и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Ротор» Олег Алейник
Игрок ФК «Зенит» Магомед Оздоев и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Ротор» Олег Алейник
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Магомед Оздоев и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM