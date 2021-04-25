25 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Дарья Драй, , 21:19 — REGNUM 24 апреля в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура РПЛ «Зенит» разгромил волгоградский «Ротор» — 6:0. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос перед началом матча Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» перед началом матча чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги против ФК «Ротор» Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщик команды «Зенит» на трибуне во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Ротор» Алексей Щеткин Дарья Драй © ИА REGNUM Фанатская трибуна команды «Зенит» во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор» Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор» Дарья Драй © ИА REGNUM

MVP встречи признан бразильский фланговый нападающий «Зенита» Малком, отметившийся забитым мячом, голевой передачей и успешной обводкой. WhoScored оценил игру футболиста на 9,71 балла.

Поражение в 27-м туре стало для «Ротора» шестым в последних восьми матчах после зимней паузы.

Волгоградская команда не забивает семь матчей подряд.

Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор» Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор» Дарья Драй © ИА REGNUM

Замена у команды ФК «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь ФК «Ротор» Йосип Чондрич ловит мяч Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM

«Зенит», одержав 17-ю победу и набрав 58 очков, укрепился на первой строчке и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. «Ротор» — в зоне вылета.

Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор» Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Ротор» Николай Кипиани и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор» Дарья Драй © ИА REGNUM