Дарья Драй,
25 апреля 2021, 21:19 — REGNUM 24 апреля в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура РПЛ «Зенит» разгромил волгоградский «Ротор» — 6:0. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.
Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос перед началом матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» перед началом матча чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги против ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщик команды «Зенит» на трибуне во время матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Ротор» Алексей Щеткин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанатская трибуна команды «Зенит» во время матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
MVP встречи признан бразильский фланговый нападающий «Зенита» Малком, отметившийся забитым мячом, голевой передачей и успешной обводкой. WhoScored оценил игру футболиста на 9,71 балла.
Поражение в 27-м туре стало для «Ротора» шестым в последних восьми матчах после зимней паузы.
Волгоградская команда не забивает семь матчей подряд.
Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Замена у команды ФК «Зенит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Ротор» Йосип Чондрич ловит мяч
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители во время матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Зенит», одержав 17-ю победу и набрав 58 очков, укрепился на первой строчке и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. «Ротор» — в зоне вылета.
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Ротор» Николай Кипиани и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Ротор» Олег Алейник
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Магомед Оздоев и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили
Дарья Драй © ИА REGNUM