Водителю, обрушившему мост на Урале, предстоит отвечать по пяти статьям
Екатеринбург, 25 апреля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге против водителя, разрушившего мост на кольцевой автодороге, составил и несколько протоколов. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.
Яр-Кравченко Анатолий Никифорович. Ататка на мост
В частности, гражданину вменяют нарушение правил перевозки грузов и оставление места ДТП. Кроме того, мужчине предстоит ответить за повреждение моста, управление транспортом, не имеющим государственных регистрационных знаков, а также за управление без тахографа.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 24 апреля вечером. На 42-м километре ЕКАД фура врезалась в мост, из-за чего произошло его обрушение.