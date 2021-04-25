Бергамо, Италия, , 13:54 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» проявляет интерес к украинскому полузащитнику команды из Бергамо «Аталанта» Руслану Малиновскому. Об этом 25 апреля сообщает Calciomercato.

Уточняется, что стороны уже начали обсуждение возможности трансфера 27-летнего футболиста, при этом указывается, что «Аталанта» может продать игрока за €21 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Руслан Малиновский сыграл в составе команды из Бергамо в 30 матчах и отметился в них пятью голами и восемью результативными передачами.