Вашингтон, 25 апреля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск проведёт один выпуск вечерней юмористической передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Шоу с Маском в роли ведущего запланировано на 8 мая. Известно, что музыкальным гостем этого вечера станет певица Майли Сайрус.

«Давайте узнаем, насколько живой эфир Saturday Night Live действительно живой», — прокомментировал Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Илон Маск является генеральным директором ракетно-космической компании SpaceX и компании по производству электромобилей Tesla. В начале 2021 года он возглавил рейтинг богатейших людей мира.