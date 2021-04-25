Москва, 25 апреля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Массовая драка фанатов московских футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА произошла на юго-востоке столицы России. Об этом 25 апреля сообщает телеграм-канал Baza.

Feans Драка

По данным источника, в ночь на 25 апреля свыше 150 болельщиков московских команд подрались в районе Орехо-Зуевского проезда, при этом в драке принимали участие несколько крупных фанатских объединений обеих сторон.

Также указывается, что через некоторое время на место драки прибыли сотрудники полиции, однако никто из участвовавших в драке не был задержан.

Отметим, матч 27-го тура Российской Премьер-лиги с участием московских команд «Спартака» и ЦСКА пройдет 25 апреля и начнется в 16:30 мск.