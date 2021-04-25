Москва, 25 апреля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Запуск первого модуля новой российской орбитальной станции будет произведён с космодрома «Восточный» посредством ракеты-носителя «Ангара», заявил первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Mil.ru СК Ангара

Первым элементом новой российской орбитальной станции станет научно-энергетический модуль (НЭМ), который первоначально разрабатывался для включения в состав Международной космической станции. Соловьев рассказал, что для модернизации этого модуля под новые нужды потребуется от полутора до двух лет.

Заместитель генконструктора уточнил, что для запуска модуля будет использоваться новая ракета-носитель «Ангара». Он отметил, что ещё до запуска НЭМ в РКК «Энергия» начнут работу над более современным базовым модулем новой орбитальной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что развёртывание новой российской орбитальной станции будет завершено к 2035 году.