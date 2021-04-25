Киев, 25 апреля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют принять участие в учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz 2021 («Восточное Средиземноморье 2021»), сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Участие в учениях, которые должны состояться в конце года в западной части Средиземного моря, украинская сторона обсудила в ходе онлайн-конференции по планированию учений.

Представители украинских военно-морских сил обсудили формат участия украинской стороны. В частности, обсуждались вопросы привлечения офицеров ВМС Украины в состав многонационального штаба учений, а также стажировка (во время учений) украинских офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM).

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Напомним, ранее на Украине сообщили об окончании совместных учений на морском направлении, в которых приняли участие военно-морские силы, пограничная служба и воздушные силы страны.

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Отметим, 24 апреля газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что украинские власти направили немецким властям список вооружений, которые Киев хотел бы получить «для защиты черноморского побережья». В список вошли подержанные корветы, системы противоракетной обороны и средства по разминированию.