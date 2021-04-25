Ростов, Ярославская область, , 12:43 — REGNUM 24 апреля в поселке Хмельники Ростовского района Ярославской области ветер сорвал крышу 3-этажного жилого дома. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

ЧП в Ярославской области Yarnews.net

На территории поселения введён режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС демонтировали остатки кровли, управляющая компания делает временное покрытие, чтобы избежать протечек. Жильцы из дома не эвакуировались.

24−25 апреля в Ярославской области резко ухудшилась погода. Наблюдаются сильный ветер, дождь, снегопад.