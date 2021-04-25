Ростов, Ярославская область, 25 апреля 2021, 12:43 — REGNUM 24 апреля в поселке Хмельники Ростовского района Ярославской области ветер сорвал крышу 3-этажного жилого дома. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.
На территории поселения введён режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС демонтировали остатки кровли, управляющая компания делает временное покрытие, чтобы избежать протечек. Жильцы из дома не эвакуировались.
24−25 апреля в Ярославской области резко ухудшилась погода. Наблюдаются сильный ветер, дождь, снегопад.