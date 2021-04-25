Ростов, Ярославская область, 25 апреля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. 24 апреля в поселке Хмельники Ростовского района Ярославской области ветер сорвал крышу трехэтажного жилого дома. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net ЧП в Ярославской области

На территории поселения введён режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС демонтировали остатки кровли, управляющая компания делает временное покрытие, чтобы избежать протечек. Жильцы из дома не эвакуировались.

24−25 апреля в Ярославской области резко ухудшилась погода. Наблюдаются сильный ветер, дождь, снегопад.