Калуга, , 12:38 — REGNUM День породнённых городов 25 апреля Калуга встречает с восемью городами-побратимами. Это помогает развивать дружественные связи между странами в экономике, культуре, образовании, медицине и спорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

К 650-летию у Калуги появится ещё друг — французский Пуасси. Города уже знакомы. В 2018 году на французской земле состоялись «Дни Калуги» с концертами оркестра народных инструментов им. Тришина и мастер-классами по изготовлению хлудневской игрушки. Во время ответного визита делегация из Пуасси посетила в областном центре «Кванториум», музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского и гимназию №19.

В настоящее время среди побратимов Калуги значатся немецкий Зуль, с которым калужане дружит более полувека, дагестанская Махачкала, финский Лахти, приднестровский Тирасполь, греческая Панорама, белорусский Минск, китайский Биньчжоу и крымская Ялта.

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