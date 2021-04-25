Вашингтон, 25 апреля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева признала, что хранила на складах в районе чешского населенного пункта Врбетице боеприпасы, а также то, что поставляла боеприпасы на Украину. Такое утверждение приведено в статье, опубликованной в американской газете The New York Times.

Жан-Леон Жером. Торговец оружием в Каире. 1869

В статье утверждается, что в редакцию NYT поступило электронное письмо от Гебрева, в котором он признает, что на складах в Врбетице хранились боеприпасы.

Напомним, что власти Чехии обвиняют Россию в причастности ко взрывам на этих складах в 2014 году. По заявлению чешских властей, российские спецслужбы якобы хотели ликвидировать боеприпасы Гебрева, чтобы он не смог продать их на Украине, где в 2014 году началась война в Донбассе.

Также NYT утверждает, что Гебрев признал тот факт, что он продает вооружение Украине после 2014 года. При этом ранее он это неоднократно отрицал.