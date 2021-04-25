Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» не намерен рисковать здоровьем своего российского капитана и форварда команды Александра Овечкина перед плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом рассказал главный тренер американской столичной команды Питер Лавиолетт, его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Будет ли он играть в следующей игре? Я не уверен. На данном этапе сезона мы будем проявлять осторожность», — заявил Лавиолетт.

Также он добавил, что руководство «Вашингтона» не собирается рисковать перед плей-офф НХЛ и высказал надежду на то, что состояние здоровья 33-летнего российского хоккеиста будет улучшаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин из-за травмы впервые с марта 2015 года пропустил матч североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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