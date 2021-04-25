Уотфорд, Великобритания, , 12:19 — REGNUM Футбольный клуб «Уотфорд», выступающий Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе английского футбола, интересуется защитником миланской команды «Интер» Эшли Янгом. Об этом 25 апреля сообщает журналист Никола Скира на своей странице в соцсети Twitter.

При этом 35-летний футболист является воспитанником команды из Уотфорда и с 2003 по 2007 год выступал в основном составе клуба.

Отметим, в нынешнем сезоне Эшли Янг сыграл в составе «Интера» в 30 матчах итальянской Серии А и отметился в них тремя результативными передачами.